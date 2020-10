L'INCIDENTE

BELLUNO Schianto nel primo pomeriggio di ieri tra via Ugo Bassi e via Dell'Artigianato a Belluno, nei pressi del supermercato Lidl in città. A scontrarsi, probabilmente a causa di una mancata precedenza, due automobili, una Peugeot 208 e una Fiat Panda. Le forze dell'ordine sono al lavoro per valutare eventuali responsabilità nell'accaduto. Uno dei due conducenti è stato accompagnato all'ospedale San Martino di Belluno in ambulanza. Le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazione ma, nell'immediatezza, hanno comunque imposto il trasporto in codice rosso. Al suo arrivo in ospedale l'uomo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e poi gli sono state prestate le necessarie cure.

IL SOPRALLUOGO

Sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'incrocio, provvedendo a staccare le batterie delle due automobili danneggiate e a pulire la carreggiata. Sul fronte della dinamica spetterà ora alle forze dell'ordine intervenute sul posto valutare come siano andate le cose e attribuire quindi eventuali responsabilità anche stabilendo se qualcuno dei due automobilisti abbia commesso qualche infrazione al codice della strada.

