BELLUNO Una frenata e una sterzata. L'auto che perde aderenza e abbatte una ringhiera di recinzione. Fortunatamente se la sono cavata solo con un grande spavento due pensionati di Roma, diretti a Lozzo per le vacanze estive. All'altezza di Domegge il conducente ha infatti perso il controllo dell'auto finendo fuori dalla carreggiata. Ma quello che ha visto protagonisti i due pensionati romani non è stato l'unico schianto sulle strade della provincia. A Ospitale di Cadore, attorno alle 17, a scontrarsi un'auto e una moto. In due sono finiti al pronto soccorso ma fortunatamente nessuno è in pericolo di vita. A provare a ricostruire l'accaduto, anche in questo caso i carabinieri. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a sgomberare la carreggiata per provare a limitare le ripercussioni sul traffico. Quella di ieri, in provincia di Belluno, è stata l'ennesima giornata di traffico da bollino nero. Le maggiori difficoltà nel tratto compreso tra Tai e Longarone sulla 51 di Alemagna e tra Agordo e Belluno lungo la regionale 203. In mattinata tutti alle prese con i rallentamenti in direzione nord, e al pomeriggio verso sud. In questo caso l'incidente di Ospitale ha avuto un suo peso nel traffico, anche se i rallentamenti cominciavano, a scendere, già dal bivio di Tai. «Traffico sostenuto da Tai di C. direzione sud, sino imbocco autostradale - è il contenuto del messaggio pubblicato su Facebook dalla questura poco dopo le 17 - Traffico sostenuto e rallentamenti dall'abitato di Agordo in direzione sud. Forti rallentamenti all'altezza di Ospitale di Cadore. Forti rallentamenti tra Dogana Vecchia e S. Vito direzione sud, sulla SS 51 a seguito di cantiere stradale tra il km 92 e il 93».

E proprio per fare il punto sulla convivenza tra cantieri e esodo estivo è previsto l'arrivo mercoledì a Belluno del presidente di Anas Claudio Andrea Gemme. Il numero uno di Anas ha anche la carica di commissario di governo per le opere viarie dei Mondiali di Cortina 2021. Gemme in mattinata sarà a Cortina dove si incontrerà con il sindaco Gianpietro Ghedina, poi incontrerà i sindaci alla Magnifica Comunità del Cadore e nel pomeriggio è prevista una visita ai cantieri di Longarone.

