BELLUNO Può dirsi miracolato. Venerdì alle 15.10 Alessandro Benetollo, 53 anni, consigliere di opposizione a Maserà (Padova) e già ufficiale degli Alpini, ha accusato un malore mentre stava scendendo insieme al figlio dal sentiero che conduce alla sommità del monte Civetta. Ha fatto un volo di circa venti metri per cadere, sbattendo la testa (protetta da un caschetto) sul sentiero stesso. In quel momento ha perso conoscenza. Immediato l'allarme al Soccorso alpino da parte di altri escursionisti che hanno visto la scena in diretta. Sul posto è giunto in una manciata di minuti l'elisoccorso. Trasportato in codice rosso all'ospedale di Treviso, ora si trova nel reparto di medicina d'urgenza. «L'importante è che sia ancora vivo commenta Non sono uno sprovveduto, conosco bene la montagna e le sue insidie. Avevo programmato l'uscita valutando ogni evenienza, in particolare le condizioni meteo». Una volta conquistata la vetta e scattate le foto di rito, il consigliere si è rimesso in marcia col figlio per rientrare alla base. All'improvviso accade l'imponderabile. «Non ho visto più nulla spiega dal letto dell'ospedale poi ho realizzato che stavo precipitando nel vuoto. Mi sono fermato ad una ventina di metri da un burrone di 300 metri. Ho sbattuto la testa e sono svenuto, per risvegliarmi dentro all'elicottero». Nel primo pomeriggio di venerdì, peraltro, c'erano molte nuvole e il mezzo ha avuto non poche difficoltà a recuperare in sicurezza il 53enne. «Mi sono fatto male nel punto più pericoloso dell'ascesa sottolinea - L'equipaggio, formato da un medico e da due soccorritori, è stato eroico durante le operazioni di salvataggio. È andata bene, mi hanno salvato sia il caschetto che lo zaino; quest'ultimo ha attutito il colpo».Benetollo ha vivido il ricordo del volo, durato almeno quattro secondi, di venti metri, con le rocce che lo sfioravano parte per parte: «Una sensazione che non so spiegarmi. È stata una questione di centimetri».

