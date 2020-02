LA SENTENZA

BELLUNO Un sacchetto di biscotti Gocciole è costato 4 mesi di reclusione al pakistano 25enne Rehman Ur Faiz Rajar. Il giovane era accusato di furto aggravato per il colpo messo a segno il 28 ottobre del 2015 al supermercato Conad di via Lungardo. Erano quasi le 20 quando il 25enne straniero, che abita in città, entra nel market e si mette sotto la giacca il pacchetto di biscotti. Ne prende anche un altro in mano e tenta di uscire, senza passare dalle casse, tramite il reparto macelleria. Ma, come è stato spiegato ieri dagli addetti del negozio, il laboratorio di macelleria era già chiuso. Il pakistano tenta comunque di uscire e si ritrova di fronte il direttore del negozio. A quel punto fugge e prova ad uscire dalla porta del magazzino: anche qui si ritrova di fronte il direttore, gli passa accanto e si dilegua nel nulla. Ieri in aula ha parlato l'appuntato scelto Alessandro Michelini, della pattuglia del Radiomobile che intervenne quella sera: che ha raccontato come individuarono il responsabile, dopo aver visionato le telecamere. Il giovane aveva tentato poco prima anche di forzare un auto nel parcheggio. Il pm Sandra Rossi ha chiesto la condanna dell'imputato a 2 anni di reclusione, viste le aggravanti. La difesa, affidata all'avvocato Francesca Tonin, ha sottolineato come non vi fosse certezza della responsabilità dell'imputato. Alla fine il giudice ha concesso le attenutanti generiche e ha condannato a 4 mesi con la condizionale.

