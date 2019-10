Sbocco a nord dell'autostrada: scintille tra Regione e governo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ATTRITOLONGARONE Governo e Regione si incontrano (e scontrano) a Dolomiti Show in Fiera Longarone. Dove l'autostrada A27 finisce comincia il dibattito sul prolungamento e sullo sbocco a nord per la provincia di Belluno. Federico Caner, Lega, assessore al turismo della Regione Veneto siede alla sinistra del ministro per i rapporti con il parlamento, Federico D'Incà M5S, alla sua sinistra c'è il presidente della provincia di Belluno e sindaco di Longarone Roberto Padrin, dall'altro lato invece siede il sindaco di Cortina Gianpietro...