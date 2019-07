CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SBOCCO A NORDBELLUNO «Per fare in modo che un sogno si realizzi il primo requisito è svegliarsi». Bortolo Mainardi sceglie la rielaborazione di un celebre aforisma prima di mettersi a discutere delle infrastrutture del futuro per la provincia. Architetto, originario di Lorenzago di Cadore, è uno dei massimi esperti a livello nazionale di infrastrutture e ambiente, nella commissione nazionale per la Via (Valutazione impatto ambientale) e per la Vas (Valutazione ambientale strategica). Lo abbiamo intercettato mentre è impegnato nel team in...