Sbarra inutile in via Segato per i furbetti del parcheggio

IL CASOBELLUNO Lotta ai furbetti del parcheggio, in via Segato. Presto controllo e blocco degli accessi al piazzale delle vecchie Gabelli. Sono pochi, ma sono saltati agli occhi dell'amministrazione e poi, dopo attento controllo, anche della polizia locale, i cittadini che, pur privi dell'autorizzazione necessaria, da tempo utilizzavano il parcheggio davanti alla palestra delle vecchie scuole elementari come punto di appoggio comodo e gratuito. Il piazzale è dotato di una sbarra, l'ingresso si affaccia in via Segato e il suo utilizzo è...