Istituire una commissione straordinaria per l'emergenza Covid che abbia il compito di individuare le necessità della cittadinanza e programmi l'emissione di bandi ad hoc. È questa la proposta avanzata dalla capogruppo di Orizzonti in comune, Moira Fiorot, in occasione dell'ultimo consiglio comunale di Santa Giustina, svoltasi mercoledì sera in modalità online.

LA PREMESSA

La capogruppo, nel testo dell'interrogazione, premette che purtroppo, anche se da molti prevista, è arrivata una nuova emergenza Covid. Emergenza che ci sta mettendo in difficoltà sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista sociale ed economico in quanto è forse ancora più pesante della prima emergenza di questa primavera. Per Moira Fiorot le difficoltà del primo periodo di lockdown sono state in diversi modi tamponate dal governo erogando anche ai comuni dei fondi ad hoc come quelli per i buoni spesa; ora purtroppo l'economia familiare già provata sta subendo un ulteriore colpo. A fronte quindi di questo contesto difficile e che non accenna a migliorare la capogruppo chiede di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti per emergenza Covid e i proventi dalle concessioni edilizie e delle sanzioni per l'emissione di un bando per l'erogazione di buoni spesa con le stesse modalità di quelli erogati per conto del governo, l'emissione di un bando per erogare contributi ai privati per il pagamento delle bollette elettriche nel periodo invernale e l'emissione di un bando per erogare contributi alle famiglie con studenti in Dad(abbonamenti telefonici con più giga acquisto tablet ). NON SOLO BILANCI

Nel ritenere che compito di un'amministrazione in questi momenti così difficili non è solo quello di presentare bilanci in ordine e corretti dal punto di vista tecnico amministrativo, ma è anche e soprattutto quello di dare un segnale di coesione e di condivisione dei problemi e risposte tangibili - conclude la Fiorot -, propongo inoltre che sia attivata a breve una commissione straordinaria per l'emergenza che abbia appunto il compito di portare all'amministrazione una visione più analitica e attenta dei tanti soggetti che possono avere necessità di un aiuto e dare un apporto costruttivo per poter presentare questi bandi.

