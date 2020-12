VIGILI DEL FUOCO

BELLUNO Si è celebrata ieri l'ultima santa Barbara al comando dei vigili del fuoco di via Gregorio XVI. Autoscale, autobotti e molti mezzi erano tutti ben schierati sul piazzale, è stata depositata una corona di alloro, reso gli onori all'Italia e poi alcuni pompieri si sono spostati alla cattedrale per la messa celebrata dal vescovo della diocesi di Belluno -Feltre, Renato Marangoni. Con il nuovo anno i pompieri si trasferiranno alla caserma Toigo. Santa Barbara, che rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità, ogni anno viene festeggiata dal personale in tutti i comandi e distaccamenti d'Italia. Una festività sentita. Tanto più quest'anno.

GLI INTERVENTI

Dal 1° dicembre 2019 al 30 novembre 2020 nel Veneto sono stati 39090 gli interventi dei Vigili del fuoco a fronte di 57211 squadre intervenute. A Belluno si contano 3970 interventi al 30 ottobre, che lievitano a 4.351 operazioni calcolando anche il mese di novembre. Il comandante reggente, Loris Munaro ha parlato dell'impegno dei 212 vigili del fuoco permanenti di Belluno, a cui si aggiunge il preziosissimo contributo dei 450 volontari, anche in relazione all'emergenza epidemiologica, in particolare alle chiamate al 115 per la disinfestazione di strade e piazze. Anche a Belluno, però, rimangono alti i dati concernenti gli incendi da canna fumaria: «Sono interventi resi necessari spesso dalla mancata manutenzione delle canne fumarie ha fatto notare il comandante Munaro -. L'appello è di verificarne la funzionalità e di osservare scrupolosamente la manutenzione».

LA NUOVA CASERMA

La nuova sede (alla caserma Toigo) sta impegnando molte energie: il trasferimento è previsto a settimane. Così come la creazione,. In uno dei capannoni della sede di via Col da Ren del Centro di coordinamento soccorsi, «che sarà la prima, non solo in Veneto, ma credo in tutta Italia». Il Fondo di Solidarietà costituito a fine 2018 a favore delle popolazioni venete colpite dal ciclone Vaia da Confindustria Veneto e Cgil Cisl Uil del Veneto, ha raccolto oltre 390mila euro. L'importo è stato accreditato dai sottoscrittori sul c/c appositamente istituito dalla Protezione Civile e verrà utilizzato per le opere necessarie alla riqualificazione e all'adeguamento del Centro Coordinamento Soccorsi presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Belluno. L'opera è tra quelle individuate come prioritarie dal piano di ricostruzione definito dalla Regione in collaborazione con i referenti del territorio. Il centro coordinamento soccorsi potrebbe vedere la luce entro la primavera.

Federica Fant

