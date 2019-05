CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÀBELLUNO Sono state approvate ieri pomeriggio, nella Quinta commissione (Sanità) del Consiglio regionale, le schede ospedaliere derivanti dalle linee indicate dal nuovo Piano Sociosanitario 2019-2023. Confermate quelle bellunesi, ad eccezione dei «posti letti garantiti alla Gastroenterologia di Belluno, che passano da 4 a 6, nonché qualche nota su altre piccole questioni», ha spiegato Fabrizio Boron, presidente della Commissione sanità. L'intero documento torna ora in Giunta regionale per la conclusione dell'iter e la definitiva...