SANITA'BELLUNO Più di un ictus al giorno in provincia: l'Usl 1 Dolomiti istituisce lo Stroke Team. Ovvero una task force di medici che, d'ora in avanti, lavorerà in stretta collaborazione per intervenire nel minor tempo possibile e con sempre maggior efficacia in pazienti colpiti da ictus. Nasce per garantire le condizioni migliori di intervento. Per gli ictus ischemici, infatti, è importante la somministrazione dei farmaci entro le 4 ore e mezza dall'insorgere del problema. «Le risorse umane sono sempre meno, per cui è importante che i...