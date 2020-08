SANITÀ

BELLUNO Nuovo caso di positività al coronavirus in provincia. «Dopo alcuni giorni di assenza del virus Sars Cov 2 - ha spiegato in una nota l'Usl - il nostro laboratorio ha individuato un soggetto positivo al tampone». Si tratta di un giovane, residente in provincia, che al rientro da Malta ha manifestato una lieve sintomatologia respiratoria ed aveva già eseguito privatamente il test che aveva evidenziato una probabile positività. Gli esami dell'Usl hanno confermato quelli che fino a quel momento erano dei sospetti. «Conviventi e contatti stretti del soggetto - spiega la stessa Usl - sono stati chiaramente isolati e sottoposti a quarantena. Sono state, inoltre, effettuate le dovute comunicazioni alle autorità di frontiera in relazione al viaggio aereo». Il fronte dei rientri nel territorio, dopo le vacanze all'estero, rimane strettamente monitorato dall'Usl come da disposizioni della Regione Veneto. La Regione ha stilato una lista di Paesi dai quali l'accesso è consentito senza la quarantena. Per tutti gli altri Paesi è invece previsto un periodo di auto isolamento di quattordici giorni. Intanto i numeri dell'epidemia, aggiornati a ieri sera, dicono che le persone attualmente positive in provincia di Belluno sono in totale 13 mentre sono 1087 le persone che hanno vinto il virus. Al momento, fortunatamente, non ci sono comunque pazienti in ospedale né all'interno dei reparti di terapia intensiva che nei mesi di massima diffusione del virus avevano raggiunto le dieci unità. L'attenzione quindi rimane alta in provincia pur in un quadro molto diverso rispetto a quello della primavera.

