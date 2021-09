Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SANITÀBELLUNO Nuove ambulanze in servizio. «Prosegue il rinnovo del parco macchine dell'Ulss Dolomiti - spiega l'azienda sanitaria in una nota -, fondamentale per poter contare sempre su mezzi nuovi, sicuri, confortevoli e adatti al territorio montano per i soccorsi e i trasporti. Sono state acquistate 9 ambulanze, nell'ambito di una gara indetta da Azienda Zero, per un importo complessivo di 1,4 milioni di euro. Saranno tutte consegnate ed...