SANITÀBELLUNO Le Medicine di Gruppo Integrate che erano state individuate dalla Regione Veneto come la ricetta per potenziare la sanità sul territorio, favorendo l'aggregazione dei medici di medicina generale, di fatto sono state accantonate dopo aver coperto solo il 22 per cento della popolazione assistita. Alla base dello stop la carenza di personale paramedico e di segreteria.La Regione ci riprova così con un'altra formula, chiamata Team di Assistenza Primaria. Sulla carta è anche meglio, prevedendo più servizi proiettati anche sulle...