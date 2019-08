CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÀBELLUNO La ricetta dematerializzata (informatica) manda in tilt le farmacie. Nel pieno della stagione turistica la nuova modalità di erogazione dei farmaci prescritti dal medico ha messo in difficoltà i farmacisti, che in più di qualche occasione non hanno potuto vendere al cliente il prodotto desiderato. Tra solleciti alla Regione, lettere e richieste di riconsiderare il modello, la categoria convive con il problema ormai da un paio di anni. Ne parla il presidente dell'Ordine dei farmacisti, Roberto Grubissa, come ennesimo tentativo...