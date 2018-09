CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITA'BELLUNO «Incentivi, attrezzature e stop ai tagli», il Bard propone la sua ricetta per la sanità bellunese. «Rimpolpare il portafoglio dei professionisti con stipendi aumentati non basta, secondo gli attivisti del movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti che entrano nel dibattito relativo alla mancanza di personale e al futuro della sanità di montagna».«Servono incentivi e contratti integrativi per convincere i professionisti a venire qui a lavorare spiegano, sposando anche parte della tesi dell'Ordine dei medici -, anche se...