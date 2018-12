CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITA'BELLUNO Festa grande, ieri, in Ospedale a Belluno per il dottor Luigi Memo, direttore dell'Unità Operativa di Pediatria del San Martino e che con la fine dell'anno andrà in pensione. E il Direttore generale ha salutato il prossimo pensionato nel corso di un incontro tenutosi proprio nel reparto di Pediatria, alla presenza del personale dell'Unità operativa, ringraziandolo per i risultati ottenuti con il suo impegno e la sua professionalità e per la disponibilità sempre dimostrata nei confronti di pazienti, colleghi e verso...