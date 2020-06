SANITÀ

BELLUNO Ci risiamo: mancano pediatri. E non solo per i reparti ospedalieri, ma anche per il territorio. Un problema annoso, che però questa volta rischia, a fine mese, di lasciare senza medico i bambini del Basso Feltrino. Sì perché la selezione pubblica indetta a fine aprile dalla Usl 1 Dolomiti, per la formazione di una graduatoria di medici pediatri di libera scelta disponibili al conferimento di incarichi provvisori nell'ambito territoriale, ha raccolto solo due adesioni. La prima classificata è Deborah Snijders, la seconda Sonia Viale. Potevano bastare per i due posti che restavano scoperti, ovvero quelli nel Basso Feltrino e nella zona di Belluno Ponte Longarone. Ma la prima classificata ha accettato l'incarico, la seconda invece ha rifiutato. E così la Usl è stata costretta a indire una nuova selezione e in assenza di domande da parte di pediatri di libera scelta è pronta anche ad attingere a medici specializzati in pediatria o discipline equipollenti.

Giulia Ganassin è subentrata, dal 2017, al collega pensionato Elvio Galliani per i piccoli pazienti del Basso Feltrino. Era iscritta nell'elenco dei medici pediatri di libera scelta dell'azienda Usl 1 Dolomiti, distretto di Feltre, ambito territoriale Centro e Ovest Feltrino con obbligo di apertura di ambulatorio nel comune di Alano di Piave. In aprile di quest'anno la professionista ha comunicato all'azienda la necessità di recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale a decorrere dal 30 giugno. Dal 30 giugno quindi, la pediatra di libera scelta con ambulatorio ad Alano di Piave, Giulia Ganassin, cesserà l'incarico. L'Usl Dolomiti ha avviato l'iter per la sua sostituzione, ma non è facile. La seconda classificata della graduatoria regionale, Sonia Viale, ha rifiutato l'incarico provvisorio a tempo determinato a dodici mesi. Per dare continuità all'assistenza pediatrica l'azienda ospedaliera ha bandito una gara aperta ed estesa anche alle regioni di Trentino, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, per poter avere entro fine mese un pediatra per garantire l'assistenza primaria ai piccoli pazienti di quest'area. L'auspicio è che qualcuno presenti una domanda altrimenti l'Usl Dolomiti si troverà davanti a dover prendere scelte importanti per garantire almeno una minima assistenza ai bambini dell'ambito territoriale centro e ovest feltrino.

Per la zona dell'ambito territoriale dei Comuni di Belluno, Limana, Ponte nelle Alpi, Soverzene, Longarone, Ospitale di Cadore, Val di Zoldo, Zoppè di Cadore, Alpago, Chies d'Alpago, Tambre invece si è risolto: anche in questo caso, come per il Basso Feltrino, la pediatra che era in servizio, la dottoressa Silvia Zoppi, se ne va in altra azienda sanitaria, ma è stato possibile trovare un sostituto. Con una recente delibera laUsl 1 Dolomiti ha conferito l'incarico provvisorio alla dottoressa Snijders Deborah, residente a Ponzano Veneto (Treviso).

