SAN VITO DI CADORELa Regione ha stanziato 450 mila euro per rifare il ponte di Geralba, manufatto sul torrente Boite in quel di San Vito di Cadore vittima della tempesta Vaia. E' il sindaco che da la notizia rispondendo così alle numerose sollecitazioni ricevute in questi mesi anche dai turisti. Si sperava in una sistemazione provvisoria così da garantire il passaggio ma l'estate volge al termine e quel sentiero resta off limits. Cartelli che segnalano il sentiero chiuso sono a Cortina in località Socol da dove parte una strada boschiva...