Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FELTREIl santuario dei santi martiri Vittore e Corona si appresta a celebrare sabato la Festa di san Vetoret. Pur non potendo esserci l'aspetto conviviale solito per le norme sanitarie vigenti, ci saranno comunque diverse manifestazioni. Un'occasione per riaccendere i fari su quelle che sono le necessità impellenti della struttura.LA RICORRENZAPer celebrare al meglio la ricorrenza di San Vetoret, sabato, a cura degli Amici di San Vittore,...