San Nicolò cancellato «Ora si sta esagerando»

IL CASOBELLUNO Cade il mito di San Nicolò, cadono le tradizioni. Per l'esponente del Patto Belluno Dolomiti Celeste Balcon la questione non è poi così banale. L'insegnante elementare di Sedico che si è arrogata il diritto di far cadere il velo sulla magia dell'omino barbuto in abito rosso ai bambini della classe quinta è incappata, secondo l'ex consigliere comunale, in un grosso errore. E non si tratta tanto delle lacrime dell'alunno tornato a casa dalla famiglia deluso per la rivelazione dell'insegnante, quanto di una questione...