GIL CONCORSOBELLUNO Sono aperte le candidature al Premio San Martino 2021. C'è tempo fino al 31 agosto per presentare le proposte, ma ad oggi a Palazzo Rosso non ne sono arrivate. «Quest'anno chiuderemo un occhio e avremo maggior elasticità sui requisiti», spiega il presidente del Consiglio comunale Francesco Rasera Berna alla vigilia dell'entrata in vigore del nuovo regolamento che apre le candidature anche ai minorenni. Nell'anno del...