IL PREMIO

BELLUNO È Giorgio Zampieri il Premio San Martino 2020. Il prestigioso riconoscimento quest'anno va al fondatore del Comitato d'Intesa, volto noto del volontariato bellunese, attivo per decenni in tante associazioni. A deciderlo, come da tradizione e da regolamento, è stata la conferenza dei Capigruppo consiliari del Comune di Belluno. Le motivazioni a sostegno della sua candidatura sono legate a doppio filo al suo impegno e alla sua personalità: «La vita di Giorgio Zampieri è stata condotta nel segno della cura verso le fragilità e in questa direzione si legge nella motivazione - ha sempre lavorato con tenacia e limpida umiltà per costruire risposte, soluzioni, strutture di sollievo. Anima della solidarietà, Zampieri è riuscito a mettere insieme le forze buone della comunità bellunese, aiutandole a trovare un'identità comune e intrecciandole a formare un tessuto di sostegno, capace di inventare innovative e articolate modalità di supporto ai bisogni più reali di famiglie e individui in difficoltà. A lui va senz'altro la gratitudine di tutta la comunità per come ha saputo mettere a disposizione del bene comune le sue competenze e la sua capacità di ascoltare le richieste di aiuto». Sul nome del fondatore del Comitato d'Intesa e di colui che per anni ha retto il Csv, la Conferenza dei capigruppo si è trovata in accordo all'unanimità. In passato, si sa, non è sempre stato così. «In questo 2020, stravolto della pandemia che oltre ad acuire povertà già esistenti ha causato nuove sofferenze, fisiche, economiche, psicologiche - commenta il presidente del Consiglio comunale, Francesco Rasera Berna - una volta di più, il Premio San Martino è stato rivolto a chi ha fatto e fa per gli altri in modo del tutto disinteressato. La Conferenza dei capigruppo, che pure e come sempre ha analizzato una serie di proposte di indubbio valore, ma che si è anche interrogata sull'opportunità o meno, in questo particolare 2020, di assegnare il premio, si è ritrovata nella figura di Giorgio Zampieri, quale esempio da additare alla stima di tutti, nella convinzione che l'impegno di ciascuno, a servizio di iniziative benefiche, non può che portare straordinario giovamento alla comune vita civile». Il conferimento avverrà nella cerimonia dell'11 novembre, giorno dedicato al patrono del capoluogo, al Teatro Comunale. (A.Tr.)

