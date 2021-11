Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SVOLTAFELTRE Un provvedimento che farà storia quello arrivato ieri sera dal Tribunale di Belluno sul caso di Samantha D'Incà. La giovane trentenne di Mugnai di Feltre da quasi un anno è in uno stato di coma vegetativo irreversibile. E la battaglia della famiglia per dar seguito alle volontà orali della figlia sul fine vita potrebbe essere vicina al traguardo: ieri il giudice tutelare Umberto Giacomelli in 12 pagine di fatto autorizza a...