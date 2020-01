SALVAGUARDIA DEL SUOLO

BELLUNO Un'Agenzia per la difesa del suolo nella quale operino congiuntamente Provincia e Comuni con la fattiva collaborazione della Regione. È questo uno dei progetti ai quali sta lavorando Palazzo Piloni e, in particolare, il consigliere delegato Massimo Bortoluzzi. La Provincia intanto ha definito tre accordi di programma con i Comuni di Seren del Grappa, Cesiomaggiore e Comelico Superiore per altrettante operazioni di messa in sicurezza del territorio.

«Nonostante le difficoltà di personale a cui dobbiamo far fronte, non si spegne l'attenzione dell'amministrazione provinciale nel ripristino dei territori colpiti dal maltempo - afferma il consigliere provinciale delegato alla Difesa del Suolo, Massimo Bortoluzzi -. Per sopperire alle carenze organiche che non ci consentono una gestione diretta dei lavori, abbiamo predisposto una modalità snella di erogazione di risorse per finanziare alcuni interventi importanti in aree periferiche della provincia. Crediamo possa essere un sistema replicabile anche nel prossimo futuro, in modo da eseguire tutta una serie di piccole grandi operazioni su frane, smottamenti e altri dissesti che minacciano centri abitati e viabilità; quantomeno in attesa di ridefinire la macchina interna con nuovo personale dedicato alla Difesa del Suolo».

Gli accordi di programma sono stati deliberati anche nell'ultimo consiglio provinciale. E riguardano il finanziamento totale (120mila euro) del progetto di consolidamento della strada in località Orsera in Val Canzoi (Cesiomaggiore); il finanziamento (80mila euro) del piano di stabilizzazione del versante sopra il cimitero di Candide (Comelico Superiore); e infine il cofinanziamento (85mila euro) della demolizione di un masso ciclopico lungo la strada della Valle di Seren (in Comune di Seren del Grappa). «Si tratta di operazioni importanti, che senza l'intervento della Provincia non avrebbero potuto essere completate; operazioni sempre più necessarie dopo Vaia e le piogge del novembre scorso - continua il consigliere Bortoluzzi -. Proprio per questo serve una nuova formula per mandare avanti questo genere di lavori nonostante la carenza di personale degli uffici provinciali. Gli accordi di programma con i singoli Comuni possono essere un modo rapido e funzionale. Ma stiamo studiando anche la possibilità di creare una sorta di agenzia della Difesa del suolo, di concerto con i Comuni e l'aiuto della Regione».

