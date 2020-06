SALTO DI QUALITÀ

BELLUNO In arrivo oltre 800 mila euro per la scuola di Castion: gli investimenti del Comune sfondano quota 1 milione 200 mila euro. A tanto, infatti, ammontano i cantieri previsti nel 2020 all'interno degli edifici scolastici da Palazzo Rosso. L'ultimo importante finanziamento ha fatto schizzare la cifra oltre il milione rendendo quello in corso un anno d'oro per l'edilizia scolastica.

LA ELEMENTARE DI CASTION

Arriveranno dai fondi per l'edilizia scolastica recentemente sbloccati dal Ministero dell'Istruzione, gli 800 mila euro attesi a breve. Verranno inoltrati al Comune di Belluno tramite la Regione Veneto, per mettere in sicurezza sismica la scuola primaria Valeriano di Castion. La notizia è arrivata in questi giorni a Palazzo Rosso. «Questo importante finanziamento ci permetterà di coprire al 100% il costo dell'intervento - commenta l'assessore ai lavori pubblici, Biagio Giannone . Il cantiere alla primaria si aggiunge così ai tanti altri finalizzati a rendere gli istituti migliori, più sicuri e accessibili per i nostri bambini. Con queste risorse, ed escluse quelle destinate alla rigenerazione della Gabelli, arriviamo a investire nel solo anno corrente oltre 1,2 milioni di euro sui nostri edifici scolastici». Il progetto per la messa in sicurezza sismica della scuola elementare di Pian delle Feste era uno dei quattro entrati nella graduatoria regionale realizzata già diversi anni fa; con i cambi dei governi susseguitisi poi, il tutto era stato congelato dopo aver finanziato le prime opere in classifica. Con lo sblocco dei fondi, legato alla ripresa post-lockdown, ecco il finanziamento anche per Castion: 817.451 euro a fondo perduto. «Un obbiettivo raggiunto grazie al lavoro di chi, negli anni scorsi, si è occupato del tema dell'edilizia scolastica - continua Giannone : per questo voglio ringraziare pubblicamente l'ex assessore Valentina Tomasi che fin dalla pubblicazione del bando si era attivata per la presentazione dei progetti di miglioramento dei nostri edifici scolastici».

GLI ALTRI CANTIERI

La chiusura forzata delle aule ha anche agevolato alcuni interventi di consolidamento degli intonaci e di protezione dei controsoffitti in sei scuole del capoluogo, dove verranno spesi circa 39 mila euro. Inoltre, è in fase di consegna lavori la sistemazione del tetto delle scuole di Chiesurazza, un intervento da 115mila euro. Sempre a Chiesurazza si interverrà anche per la sistemazione dei bagni e per l'installazione di illuminazione a led per complessivi 60 mila euro. Infine, partirà a breve il miglioramento sismico dell'asilo nido Piccolo Girasole di Cavarzano, dove verranno spesi 217mila euro. E poi le vecchie Gabelli, che fanno storia a sè. Qui tra fondi comunali e statali dal Bando Periferie il conto si aggira sui 5,3 milioni di euro. Tanto ci vuole per riportare all'antica gloria la scuola fondata negli anni Venti da Pierina Boranga. «Si tratta di un grande lavoro di recupero di un pezzo di storia e di un simbolo della comunità bellunese - ricorda Giannone . Non ci sarà solo il miglioramento energetico e sismico della struttura, ma andremo anche a valorizzare i suoi aspetti storici, senza dimenticare tutto quel lavoro immateriale di collaborazione con le università italiane e straniere che animeranno la nuova Gabelli».

Alessia Trentin

