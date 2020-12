I CONTI

BELLUNO Tagli tagli e tagli. Il previsionale 2021 dell'amministrazione Massaro non sarà pronto prima dell'anno nuovo, ma già si sa che le sorprese non saranno buone. Il Covid, le spese necessarie a far fronte alla pandemia e i mancati introiti da tasse e balzelli metteranno in ginocchio le casse comunali anche il prossimo anno. Difficile, certo, fare previsioni a lungo termine ma l'assessore al bilancio e vice sindaco Lucia Olivotto mette le mani avanti. Quest'anno per la prima volta dopo anni l'amministrazione Massaro non porterà il bilancio previsionale 2021 in approvazione nel Consiglio comunale di dicembre, sono troppe le incognite ancora da risolvere e i conti che non tornano. «Non è semplice costruire il previsionale, quest'anno spiega Olivotto perché i soldi del Fondo funzionali fondamentali assicurato dal Governo non arriveranno prima della fine dell'anno perciò non possiamo che ragionare sulla base delle entrate del 2020, tagliate dal Covid il che ci impone un blocco abbastanza importante alle spese non obbligatorie. Di solito riuscivamo a prepararlo per dicembre, ma abbiamo bisogno prima di chiudere i conti dell'anno in corso questa volta e capire quali saranno le entrate nei prossimi mesi».

Assicurate le spese per il personale e quelle per i contratti di servizio delle partecipate, resterà poco in cassa insomma, Olivotto non ci gira troppo attorno e non usa mezzi termini: le sforbiciate, se la situazione non migliorerà, coinvolgeranno tutti i settori. Il quadro è nero. Finora il Comune è riuscito a far fronte a tutti i costi imprevisti e ad andare incontro alle categorie economiche con sgravi sulle imposte, ma il 2021 preoccupa. «Da un lato ci troviamo davanti a tante incognite conclude Olivotto -, dall'altro c'è una città che, giustamente, chiede aiuto e attenzione su tanti fronti come quello sociale, delle imprese, del mondo culturale e del mondo sportivo». (A.Tr.)

