BELLUNO C'è chi dice si e c'è chi dice no. I saldi estivi partono oggi. Tra mezzi sorrisi, attese positive e qualche rammarico il capoluogo accende le promozioni sulla merce della stagione calda con una giornata tutta dedicata allo shopping. È ormai tradizione per Belluno invitare la popolazione a passeggiare in piazza sotto le stelle nel primo giorno di saldi, per approfittare degli sconti fino alle 23. La gran parte dei negozi del centro storico, infatti, aderisce alla storica iniziativa del Consorzio Belluno Centro Storico tenendo aperte le botteghe fino a tarda sera per favorire lo struscio post cena. Ai nastri di partenza i commercianti si sono ritrovati con idee discordi. Qualcuno è entusiasta e si attende grandi incassi dalle prossime settimana e da oggi in particolare, qualcun altro prevede una stagione fiacca, con vendite al di sotto degli anni scorsi. La possibilità data al settore della moda di dare avvio alle promozioni già trenta giorni prima dell'inizio ufficiale dei saldi, una liberalizzazione concessa quest'anno in via del tutto straordinaria per favorire la ripartenza dei consumi, la liquidità delle aziende e lo smaltimento della merce in magazzino secondo qualcuno non è stata una gran trovata. E' di questo parere, per esempio, Massimo Capraro titolare del negozio Tezenis in piazza dei Martiri. L'imprenditore aveva salutato con entusiasmo la riapertura dell'attività dopo il lockdown dichiarando di essere contento del passaggio dentro il suo negozio, ma oggi non mostra lo stesso ottimismo. «Le promozioni in Veneto sono attive già da un mese spiega infatti -, una decisione assunta per andare incontro al mondo del commercio, certo, ma che secondo me, di fatto, non porterà giovamento. Gli sconti a macchia di leopardo ho dubbi che funzionino. E dubbi ci sono anche sulla data di oggi. Perché il primo agosto è tardi e come per la montagna è vero il detto che la pioggia di agosto rinfresca il bosco, così è altrettanto certo che i bellunesi stentano ad acquistare costumi, infradito e teli da mare dopo Ferragosto. Dunque posticipare il termine al 30 settembre è superfluo. Christian Marchetti, di contro, oggi aprirà la sua bottega di via Roma con il sorriso. Si attende belle soddisfazioni dalle prossime giornate. «Io vedo attesa nelle persone, d'altra parte la pandemia ha davvero cambiato le abitudini e resettato il vecchio riflette -. Secondo me chi ha iniziato le promozioni settimane fa non ha ottenuto grande riscontro, il grosso si giocherà da oggi in avanti. Io, da parte mia, ho una clientela affezionata e sono positivo».

