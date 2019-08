CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SALCESAN BARTOLOMEOSPIEDO E TOMBOLAGran finale oggi, per la Sagra di San Bartolomeo, a Salce, che ha raggiunto la ventesima edizione. Oggi il menù prevede spiedo e tagliata, oltre ad altri piatti tradizionali. Per gli amanti delle passeggiate torna in una nuova versione A spasso par al loc... by day (inizio ore 10.30, presentarsi almeno 20 minuti prima), un'ottima occasione per riscoprire paesaggi e luoghi dimenticati già visitati con una passeggiata in notturna e che saranno visti alla luce del sole. Alle 12 apertura della cucina con piatti...