Sala intercettazioni, la legge va avanti ma i lavori no: mancano 53mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBELLUNO «Riscriveremo la norma sulle intercettazioni. Ho scritto una lettera a tutte le procure distrettuali d'Italia ho già ricevuto contributi importantissimi, arriveremo ad una riscrittura che troverà un punto di equilibrio tra tutti i diritti in gioco». Così parlava il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede a luglio. Ma non solo la riscrittura non c'è, al momento. Addirittura la legge, quella del governo precedente tanto contestata, entrerà in vigore il primo di aprile e il Ministero ha chiesto conto alla Procura di...