IL RECUPERO

BELLUNO Parte, oggi, il cantiere in riva al torrente Ardo, a Borgo Prà. E la Sala De Luca, tanto cara ai bellunesi, si prepara a vita nuova. Sono stati i maestri di sci a toglierla da anni e anni di silenzio, al limite del degrado. L'inaugurazione di quella che, nei 500 metri quadrati dell'edificio, è destinata a fregiarsi di sede del Collegio dei Maestri di sci del Veneto - disponibile anche ad essere aperta al pubblico per mostre e convegni - è fissata per i primi di ottobre. A sganciare è il Collegio: circa mezzo milione di euro, tra costo dello stabile e restyling. «Firmato tutto, con il notaio Andrea Zamberlan di Feltre. La proprietà, ovvero gli eredi di Francesco De Luca, si è impegnata nella ristrutturazione afferma il presidente veneto, Luigi Borgo, alla guida di 1600 professionisti, di cui 1000 bellunesi noi acquistiamo, quindi, la sede già ristrutturata». I Maestri hanno pagato più della metà del totale.

LA SCUOLA

«I prossimi corsi di aggiornamento, obbligatori per ogni maestro per poter mantenere l'iscrizione al Collegio - spiega il presidente Luigi Borgo -, si terranno nella nuova sala De Luca, ad ottobre. Varrà come segnale di unione a Cortina e ai Mondiali». Si annuncia un bel ritorno a ciò che la sala di Borgo Prà ha rappresentato per decenni: luogo in cui sono passati, tra gli altri, il Nobel Rita Levi Montalcini, il poeta Mario Luzi, il cantante lirico Mario Del Monaco. «L'edificio diverrà sede di un'Alta Scuola dedicata alla formazione e all'aggiornamento, ma potrà avere anche il ruolo di nuovo polo culturale», prosegue Borgo.

NUOVE LEVE

Visto che l'edifico di Borgo Prà non è agibile il corso di formazione di primo livello si sta tenendo, in questi giorni, nelle aule di via Ostilio. In città, insomma, nonostante i 30 gradi si pensa già alla neve che verrà. Ad essere protagonisti sono i giovani. Molti, ovviamente, i veneti. Ma arrivano da tutta Italia, dalla Toscana al Trentino. Stanno seduti sui banchi, come a scuola, pronti a prendere appunti. Sono i futuri maestri di sci alpino, fondo, snowboard. Molti di loro diventeranno allenatori. Qualcuno, nel cuore, sogna di vestire la maglia azzurra della nazionale, magari puntando dritto alle Olimpiadi 2026 in casa nostra. Tra loro Jacopo Luchini, snowborder toscano di Prato, a cui per 3 centesimi sfuggì il bronzo ai Giochi di Pyeongchang, nel 2018. I corsi prevedono lezioni teoriche e pratiche. Gli atleti dello sci alpino sono in uscita in quota, con le guide alpine. In un'aula i fondisti sono pronti per la lezione sull'uso dei social network. Perché nel mondo globalizzato serve anche saper usare la tecnologia. Davide Mancini Majoni è forte nel biathlon. Prospettive in maglia azzurra? «Non penso di avere tante possibilità, ci sono giovani che vanno più forte di me», ammette l'ampezzano. Ad avere come obiettivo l'attestato di maestro o allenatore di sci di fondo sono pure i bellunesi Eleonora Busin, Damiano Fontanive, Nicolò Rossi, Verena De Grandi, Lara De Bon, Silvia De Lorenzo, Laura Zampieri, Marcello De Martin. Era in nazionale Alice Sartori di Cortina: «Vorrei poter allenare una squadra, non solo diventare maestra di snowboard». Con lei i bellunesi Samuele Da Gioz, Gilles Apicalli, Davide Bellenzier, Demis Mastellotto.

IL DOCENTE

Intanto, in aula, cala il silenzio. Il docente, in sedia a rotelle, è pronto. Lezione su sport e disabilità. «Facevo il maestro di sci, lavoravo anche con i disgaggi spiega Gianni Garbin, vicentino di Recoaro - nel 2006 caddi mentre lavoravo in parete. Ora tengo i corsi perché è importante che questi ragazzi siano consapevoli che per un disabile lo sport è fondamentale. Lo sci, in tal senso, è particolare, è sport che il disabile pratica insieme ai normodotati». Ragazzi e ragazze ascoltano. È la gioventù che impara l'abc da chi ha un arto che non funziona, ma ama lo sci.

Daniela De Donà

