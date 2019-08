Sagrogna, occhio alla velocità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZABELLUNO È arrivato il pre-velox tra Levego e Sagrogna. Come annunciato mesi fa da sindaco e assessore, la cabina dove inserire il dispositivo per rilevare la velocità degli automobilisti ha preso posto nel tratto più pericoloso della strada, quello dove lo scorso inverno una ragazza era stata investita mentre camminava a bordo strada accanto al suo amico. Per ora c'è solo la scatola blu. Nessun occhio elettronico al suo interno.L'ASSESSORE«Per renderlo attivo serve installare tutta la segnaletica dedicata spiega l'assessore...