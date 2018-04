Rudere pericoloso: ci pensa il Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RISPOSTABELLUNO Niente più ruderi a San Pietro in Campo: il Comune ha varato l'operazione messa in sicurezza. E nelle prossime settimane il personale di Palazzo Rosso scenderà in campo per togliere i pezzi della vecchia casera che da qualche tempo risultano pericolanti a bordo strada. Una sorta di operazione lampo, visto che giusto qualche settimana fa gli abitanti della frazione avevano chiesto un intervento per liberare un pezzo di terreno da una vecchia casera pericolante. O quanto meno per transennare la zona. Il rudere in questione...