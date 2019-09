Rubò un prodotto per i calli: paga con 2 anni di carcere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZABELLUNO È costato caro il callifugo per piedi trafugato all'Emisfero a Denis Polacco, 37enne originario di Venezia residente a Piombino Dese (Pd). Ieri in Tribunale a Belluno l'uomo è stato condannato, con rito abbreviato alla pena di 2 anni di reclusione. L'accusa infatti era di rapina, visto che nella fuga spinse la guardia giurata.I fatti risalgono al 10 maggio 2017 e si verificarono al supermercato Emisfero di via Tonegutti a Belluno. Polacco finì nei guai per essersi impossessato di 12 rulli con cristalli di diamante Velvet...