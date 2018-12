Rubato il Bambino Gesù dal presepe dei negozianti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SONCERTOBELLUNO Rubato il Gesù bambino del presepe di Palazzo Minerva. Anche quest'anno la grande natività in legno allestita grazie al Consorzio Belluno Centro Storico non ha avuto vita facile. Ieri mattina, all'appello, mancava il piccolo dalla mangiatoia. Maria e Giuseppe, i pastori e la miriade di soffici pecorelle bianche si trovavano al loro posto, ma la mangiatoia era vuota.IL FURTONon si sa chi sia stato l'autore. Il Consorzio, stanco di questi atti vandalici ai suoi allestimenti, questa volta non lascerà perdere e annuncia di...