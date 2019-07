Rubano l'identità per la truffa: boom di casi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I DATIBELLUNO Le frodi creditizie perpetrate mediante furto di identità continuano a crescere e a incidere pesantemente sul comparto del credito al consumo. Lo comunica in una nota il Crif (Centrale Rischi Finanziari), dopo le rilevazioni presentate nella 28^ edizione dell'Osservatorio Crif Mister Credit sui furti di identità e le Frodi Creditizie. Nel 2018 sono stati più di 27.000 i casi rilevati in Italia per una perdita economica complessivamente pari a circa 135 milioni di euro. Belluno non è tra le province venete più colpite, ma è...