Ruba merce per 67 euro il fatto è lieve: assolta

FELTREC'è furto e furto. Quello ricostruito ieri davanti al giudice Cristina Cittolin non è tale da essere punito. L'imputata, Nina Nicolau, 58 anni, romena, difesa d'ufficio dall'avvocato Sabrina Casagrande del foro di Belluno, non ha avuto alcun rilievo sotto il profilo penale.La donna è stata assolta per la tenuità del fatto, sentenza che ha preso in considerazione anche l'assenza di precedenti a carico dell'imputata e probabilmente il fatto che la merce fosse stata restituita nell'immediatezza.Il fatto avvenne nel 2014 a Feltre. La...