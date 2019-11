Ruba Lego e latte in polvere: va a processo dopo tre anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDABELLUNO Una scatola di mattoncini Lego, due buste di latte in polvere e un cucchiaino di plastica, con ogni probabilità quello che sarebbe servito per dare il latte a un bambino, forse suo figlio. Una vicenda che risale al 2016 e che poteva finire in tanti modi. Invece questa mattina quel furto finirà nei banchi del palazzo di giustizia di Belluno. Il 35enne comparirà infatti davanti al giudice con l'accusa di furto aggravato. Accanto a lui ci sarà l'avvocato Monica Barzon.IL FATTOL'uomo è stato beccato oltre le casse...