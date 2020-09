IL CASO

BELLUNO Ha tentato di rubare le mance, ma la cameriera l'ha fermata e se le è fatte restituire. È avvenuto ieri mattina al bar Al Duomo di Belluno. Protagonisti dell'episodio sono stati una donna nomade con tre bambini al seguito e una delle dipendenti del locale. Sul posto è arrivata subito la polizia, con gli agenti della squadra Volanti, e, alla fine, il bottino è stato restituito. «Era la seconda volta che la donna entrava nel bar spiega Federica Segato, dipendente -, la prima volta non è riuscita a rubare nulla perché io avendo capito l'intenzione le sono stata addosso e non l'ho persa di vista. Ha girato attorno al locale per un po' con i bambini, è entrata e ha ordinato, poi è uscita, insomma cercava di creare confusione». La donna aveva con sé due bambini di circa 10 anni e uno più piccolo in passeggino. Ieri mattina si è ripresentata ma il colpo non le è andato bene. «Al banco c'erano due mie collega racconta Segato -, quando una è uscita a servire i tavoli all'esterno e l'altra era girata per i caffè la donna ha preso la scatoletta delle mance sopra il bancone, l'ha nascosta sotto la sciarpa ed è uscita». La ragazza accortasi di quanto successo è corsa fuori e ha fermato la ladra intimandole di restituire la refurtiva. Messa al muro la nomade ha tirato fuori la scatoletta incolpando la figlioletta.



