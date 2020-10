L'INDAGINE

BELLUNO Anelli, orecchini, bracciali, croci e pietre preziose. È la refurtiva che gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Belluno hanno trovato a casa di una badante su cui stavano indagando a seguito di alcune segnalazioni riguardo a dei furti in abitazione. Sembra che la donna, durante l'assistenza ad alcuni anziani del territorio, rubasse ogni volta un monile diverso. Lo nascondeva in tasca, o nella borsa, e poi usciva di casa. Quando le vittime si sono accorte di quelle sparizioni sospette, hanno avvisato la polizia. La Squadra Mobile ha eseguito una perquisizione nell'abitazione della donna e scoperto dei monili di dubbia provenienza che sono stati sequestrati. La badante, invece, è stata denunciata per furto in abitazione ma non è stata sottoposta a nessuna misura cautelare. La Questura di Belluno non ha voluto fornire ulteriori dettagli riguardo all'identikit della donna e al comune in cui sarebbero avvenuti i furti. Lo scopo degli agenti, e della Procura della Repubblica, è infatti quello di identificare in modo certo i legittimi proprietari dei gioielli. «Invitiamo la cittadinanza spiegano dalla Questura a prendere visione delle immagini che mostrano il materiale sequestrato al fine di individuare eventuali monili di proprietà». Per la consultazione diretta dei gioielli e l'eventuale riconoscimento è possibile prendere contatti con la Squadra Mobile di Belluno Terza Sezione chiamando il numero 0437-945511 oppure scrivendo una mail all'indirizzo squadramobile.bl@poliziadistato.it. (D.P.)

