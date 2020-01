Ruba 200 euro di alcolici a S. Silvestro un 30enne bellunese è ancora nei guai

IL CASO

BELLUNO Era stato arrestato solo qualche giorno fa, per un furto di alcolici nel Padovano, mentre era in trasferta. Poi era rientrato nella sua Belluno, ma anche a casa ci è ricascato e è tornato a rubare. T.F., 30enne bellunese, questa volta aveva prelevato merce per 200 euro. È stato fermato dai carabinieri nel pomeriggio di San Silvestro all'uscita del supermercato Famila di viale Europa a Belluno. È stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato. La tecnica che usa T.F. è sempre la stessa. Fa razzìa tra gli scaffali, scegliendo in particolare le più costose bevande alcoliche che preleva solitamente a ridosso delle feste. Il pomeriggio di San Silvestro è andato al Famila e aveva fatto scorta per la serata. Come un normale cliente ha messo tutto nel carrello e si è avvicinato all'uscita. Ma invece che farsi fare il conto e pagare è passato dalla cassa chiusa, quella da dove si esce senza acquisti. Ovviamente il 30enne non è passato inosservato: è stato intercettato dalla guardia giurata, che ha dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i militari del Norm della Compagnia di Belluno che hanno ricostruito l'accaduto. In contatto con il magistrato di turno, Marta Tollardo, si è proceduto poi alla denuncia a piede libero. T.F. finì nei guai anche la Vigilia di Natale quando al centro commerciale Brentelle di Rubano (Pd) venne fermato con il pieno di alcolici non pagati, per un conto da 190 euro. In quel caso venne arrestato.

