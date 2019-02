Rotary investe sui ponti radio le emergenze sotto controllo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVABELLUNO Nel corso dell'emergenza maltempo dello scorso ottobre, un ponte radio era diventato muto per mancanza di energia elettrica, un altro era stato abbattuto perché troppo leggero, un terzo non serviva perché di vecchia concezione. E così, quando il Rotary Club Belluno si è ritrovato per decidere in quale modo poter rispondere alle esigenze e fragilità della provincia di Belluno, ha individuato proprio nelle falle o nelle debolezze della comunicazione l'elemento da potenziare. CONVEGNO AD ALLEGHEI passaggi successivi sono...