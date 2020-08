ANIMALI

BELLUNO Le due rondini e i due rondinotti soccorsi domenica pomeriggio dai Vigili del Fuoco di Belluno stanno bene. Ieri mattina, la Polizia Provinciale allertata da Michela Zatta (Progetto tutela biodiversità) è passata a controllare la situazione ed ha potuto verificare che il cestino installato per sostituire il nido crollato a terra domenica, è una buona soluzione, visto che permette alle due rondini genitori di nutrire i piccoli. Anche la signora Silvia, che per prima si è accorta dell'accaduto e ha contatto l'associazione che tutela le rondini, è passata e ha a sua volta confermato che la situazione è sotto controllo. «Ho parlato con il proprietario del negozio sopra cui si trova il nido ha detto - e anche lui se ne prende cura ad ha in mente di far costruire un apposito supporto per sorreggere il nido, perché ogni anno si presenta il medesimo problema».

Domenica l'allarme era scattato grazie alla prontezza di due donne del capoluogo che, dopo aver visto 4 rondinotti a terra con i genitori disperati che volavano sopra di loro cercando di recuperarli, si sono immediatamente attivate. Sono state loro a coinvolgere la portavoce del progetto di Tutela biodiversità urbana che a sua volta ha allertato i Vigili del Fuoco che poi montato il nuovo nido. (G.S.)

