Ronce rivendica la vecchia scuola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOBELLUNO Tutti ruotano attorno alle ex scuole elementari: si moltiplicano le idee di riqualificazione e riutilizzo della vecchia struttura delle Ronce. Perché oltre alla proposta di un ostello per sportivi, cicloturisti e grest estivi (avanzata da Nevegallika), spunta anche l'idea di un centro di ritrovo per le frazioni alte di Ronce, Tassei e Piandelmonte. Basterebbe mettere a posto le stanze un tempo usate come aule... È quanto sostiene il nascente gruppo di azione locale Belluno Alpina, che vuole raccogliere l'eredità del...