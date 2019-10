Rocca, gli studenti spiccano il volo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTRETutti in fila per provare l'ebbrezza del volo. Si è conclusa con una simulazione di decollo in parapendio, l'escursione di Montagna Amica, l'iniziativa promossa dal Cai, che ha visto anche quest'anno coinvolti i ragazzi della scuola media Rocca di Feltre. Un centinaio di studenti delle terze che nei giorni scorsi, a più riprese, sono saliti sul Monte Avena, con l'ausilio degli istruttori del Paradelta Club, provando a spiccare il volo. «E' stata un'attività piaciuta molto ai nostri ragazzi spiega il vicepreside vicario, Paolo Perco...