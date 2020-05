I CANTIERI

BELLUNO Dei 212 milioni di euro destinati dalla Regione Veneto a cantieri pubblici, la stragrande maggioranza è destinata al territorio bellunese. Quello, del resto, maggiormente colpito dal passaggio della tempesta Vaia scatenatasi nel corso degli ultimi giorni di ottobre 2018. Tra questi, la parte del leone, suo malgrado, la ricopre il comune di Rocca Pietore, simbolo della distruzione dell'alluvione di due anni fa, a cui saranno destinati 18 milioni di euro. Già solo a ripristinare la suggestiva gola dei Serrai di Sottoguda se ne andrà una buona parte dei fondi, circa 8 milioni.

Il lavoro di ripristino del manto stradale, dei sottoservizi e dell'area contermine, andato tutto letteralmente distrutto dalla furia di vento e acqua, è ricominciato proprio in questi giorni, dopo la pausa invernale e soprattutto dopo lo stop dovuto all'emergenza sanitaria Covid-19. Oltre ai Serrai, sono previsti ad esempio il rifacimento delle opere in calcestruzzo a difesa dell'abitato di Sottoguda e la rettifica dell'alveo del torrente Pettorina in località Sorarù (frazione che ha pagato un pesante scotto dopo il 29 ottobre 2028). Segue Cortina con circa 8 milioni. Tra gli interventi previsti: mitigazione del torrente Bigontina, drenaggio e riordino idraulico del rio Gatto, adeguamento strada regionale 48 delle Dolomiti in località Rio Gere e lago Scin. Altro territorio pesantemente danneggiato, con una Valle di San Lucano resa quasi irriconoscibile (anche dopo il terribile incendio di metà ottobre 2018), risulta essere il Comune di Taibon Agordino a cui vengono destinati quasi 7 milioni di euro.

Qui, tra le altre cose, sono previsti la realizzazione di piste tagliafuoco a difesa dei paesi, la messa in sicurezza del piano viario della strada regionale 203 e della strada regionale 48, il ripristino della tombinatura dei canali di raccolta acqua lungo la viabilità comunale. Tanti altri i contributi assegnati da Venezia ai comuni bellunesi danneggiati dal devastante passaggio dell'uragano-alluvione.

Il capoluogo Belluno riceverà 5,8 milioni di euro per opere di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e aumento del livello di resilienza del fiume Piave mediante interventi diffusi di difesa spondale e ricalibratura dell'asta fluviale nel tratto compreso tra Borgo Piave e Lambioi (per il valore di 3 milioni) e, ancora, generica sistemazione di opere di captazione idrica (per 1 milione e mezzo). I progetti, in larga parte già predisposti dalle Amministrazioni comunali di riferimento, potranno quindi vedere luce tra poco.

