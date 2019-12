Rizzarda: incontro dedicato a Mazzoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTRESebastiano Mazzoni. L'artista e l'Allegoria del Museo civico di Feltre: sarà questo l'argomento che verrà trattato nel nuovo appuntamento del ciclo di incontri conversazioni in museo in programma sabato alle 17 nella Galleria Rizzarda. Ne parlerà Paolo Benassai, storico dell'arte fiorentino della Fondazione Longhi che ha recentemente pubblicato per le Edizioni dei Soncino il volume Sebastiano Mazzoni. (1611-1678) Catalogo Ragionato. Il volume di 400 pagine costituisce un'edizione aggiornata e ampliata di una monografia che l'autore...