PALAZZO ROSSO

BELLUNO Sito del Comune fuori uso, ma è tutto sotto controllo. Il Comune trasferisce i dati di parte dei suoi uffici in un sistema in cloud per aumentare la sicurezza. Le operazioni hanno preso il via ieri, infatti nel pomeriggio non era possibile accedere alle delibere e alle determine dell'albo pretorio, per concludersi questa sera. Domani poi, saranno necessari interventi sui singoli pc degli operatori comunali, il che potrebbe provocare disagi ai cittadini. La migrazione in cloud è in linea col Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e ha come obiettivo primario il miglioramento dei livelli di servizio e sicurezza informatica. «Per migliorare la qualità dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni locali, le direttive nazionali ormai spingono sempre più sulle infrastrutture sicure ed affidabili in cloud, quindi in remoto, a discapito dei server locali fisici tradizionalmente utilizzati fino ad oggi - commenta l'assessore ai servizi informatici del Comune di Belluno, Marco Bogo , Il Comune ha quindi deciso di spostare i dati e i software di alcuni uffici come il protocollo, i servizi demografici e i pagamenti elettronici. Questo, però, potrebbe provocare qualche problema sui computer degli operatori; niente di irreparabile, ma per sistemare questi possibili piccoli difetti si renderebbe necessario l'intervento dei tecnici del nostri Servizi Informatici direttamente su ogni singolo computer degli uffici interessati da questa novità».

