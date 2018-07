Rivitalizzazione del centro arriva una casa alloggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOCIALEBELLUNO Anziani autosufficienti insieme in casa famiglia. L'inaugurazione venerdì prossimo a Belluno è una novità non solo per la provincia, ma anche per l'intera Regione. Casa Serena, questo il nome, è soprattutto una risposta a bisogni che in questo momento non avevano ancora trovato soddisfazione. E che verosimilmente aumenteranno sempre di più. A portarla in città è la cooperativa Foenis di Cordenons, aderente a Confcooperative Pordenone. Essa consiste nel recupero di case private non utilizzate per riutilizzarle come nuove...