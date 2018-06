Ritorno all'elettività: c'è da attendere intanto la Provincia cerca personale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO Per il ritorno all'elettività bisogna attendere. Quanto al ritorno alla vita attiva, invece, la Provincia di Belluno è già sul pezzo. Palazzo Piloni sta lavorando sul fronte dell'arruolamento del personale (strumento fondamentale in qualsiasi guerra, anche in quella dell'azione amministrativa); e nel frattempo culla il grande progetto di ridefinizione dei livelli di governance territoriale. Di fatto, l'ente di Piazza Duomo sta precorrendo i tempi. In attesa che dal nuovo governo arrivi un'apertura decisa verso le Province, rimaste...